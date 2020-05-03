В Хабаровск спецрейсом привезли истощенных медвежат

Жители маленького уральского поселка в Югре обнаружили в тайге трех осиротевших медвежат. Они скитались по лесу несколько недель и нуждались в человеческой помощи — их мать, вероятно, застрелили браконьеры. Об этом сообщает "Мир 24"

После того, как уральские ветеринары выходили медвежат, троицу решено было отправить самолетом в реабилитационный центр в Хабаровске. Дорога заняла семь часов.

"Медведи долетели хорошо, никто не пострадал, никто не открыл контейнер. Я переживал, потому что у них когти острые и они силу уже набрали", – поделился ветеринар Карен Даллакян.

Хабаровский центр реабилитации расположен прямо в тайге, чтобы поправившимся животным было легче вернуться в привычную среду. По мнению специалистов, медвежат можно будет выпустить на волю уже этой осенью.