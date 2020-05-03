В Уфу прилетел самолет из Башкирии

В уфимском аэропорту сообщили агентству РИА "Новости" о прибытии вывозного рейса из Пхукета. На борту самолета более пятидесяти человек.

"Международный аэропорт "Уфа" встретил рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" U6-3645/3646. На нем прибыли 15 жителей Башкирии, 40 граждан соседних регионов и 37 пассажиров, которым предстоял дальнейший перелет в Екатеринбург", — сообщили агентству в аэропорту.

Также отмечается, что все прибывшие были обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками.