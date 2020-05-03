На сайте кабмина РФ опубликован документ, в котором говорится о том, что компании, которые занимаются поставкой товаров и оказанием услуг для государства, смогут получать аванс в размере 50% от цены контракта.

"Главные распорядители средств федерального бюджета… вправе предусматривать в заключаемых ими в 2020 году договорах (государственных контрактах) о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг) авансовые платежи в размере, не превышающем 50 процентов суммы договора, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них в установленном порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год, если иные предельные размеры авансовых платежей, превышающие указанный размер, для таких договоров не установлены", — говорится в тексте распоряжения.