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Мигранты: "Придется воровать"
Источник Правда.Ру

Исполнители госконтрактов получат 50% авансом

Россия

На сайте кабмина РФ опубликован документ, в котором говорится о том, что компании, которые занимаются поставкой товаров и оказанием услуг для государства, смогут получать аванс в размере 50% от цены контракта.

"Главные распорядители средств федерального бюджета… вправе предусматривать в заключаемых ими в 2020 году договорах (государственных контрактах) о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг) авансовые платежи в размере, не превышающем 50 процентов суммы договора, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них в установленном порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год, если иные предельные размеры авансовых платежей, превышающие указанный размер, для таких договоров не установлены", — говорится в тексте распоряжения.

Ранее по государственным контрактам выплачивали 30% авансом.

Темы аванс россия кабмин контракты госконтракты
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