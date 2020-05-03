В Подольске загорелось подсолнечное масло

В пресс-службе МЧС РФ сообщили о том, что в деревне Большое Толбино в городском округе Подольск загорелся склад с подсолнечным маслом на площади 1 тысяча квадратных метров.

"В деревне Большое Толбино на территории промзоны происходит пожар на складе с подсолнечным маслом на площади 1 тысяча квадратных метров, произошло частичное обрушение здания", — сказал собеседник агентства.

К ликвидации пожара привлечены 79 человек и 22 единицы пожарной техники.