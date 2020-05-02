В Москве сделают уборку могил участников ВОВ на 136 кладбищах

В пресс-службе ГБУ "Ритуал" сообщили агентству РИА "Новости" о том, что в Москве приведут в порядок более 1,5 тысячи могил солдат Великой Отечественной войны.