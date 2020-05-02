В пресс-службе ГБУ "Ритуал" сообщили агентству РИА "Новости" о том, что в Москве приведут в порядок более 1,5 тысячи могил солдат Великой Отечественной войны.
"В рамках комплекса мероприятий по подготовке к празднованию 75-летия Победы ГБУ "Ритуал" проводит уборку захоронений участников Великой Отечественной войны в Москве. Более 1,5 тысячи могил будут надлежащим образом убраны и приведены в порядок. Соответствующие работы уже организованы на всех 136 подведомственных ГБУ "Ритуал" кладбищах Москвы", — говорится в сообщении.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.