В Подмосковье людей без масок будут штрафовать на 4 тысячи рублей

В пресс-службе правительства Подмосковья сообщили агентству РИА "Новости" о том, что сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных органов с 12 мая будут следить за "масочным режимом" и штрафовать нарушителей на сумму до четырех тысяч рублей.