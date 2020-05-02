В пресс-службе правительства Подмосковья сообщили агентству РИА "Новости" о том, что сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных органов с 12 мая будут следить за "масочным режимом" и штрафовать нарушителей на сумму до четырех тысяч рублей.
"Контроль за ношением масок и респираторов (в Подмосковье — Прим. ред.) будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов. Если в этот период вы не надели маску, респиратор, то вас не оштрафуют, а вежливо попросят соблюдать рекомендованные меры. С 12 мая рекомендация носить маски, респираторы в общественных местах и транспорте становится для всех жителей Подмосковья обязательной!" — говорится в сообщении.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.