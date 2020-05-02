Московский рыбак самоизолировался в реке

В пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы сообщили агентству РИА "Новости" о том, что на севере города спасатели вытащили из воды рыбака, нарушившего режим самоизоляции.

"Второго мая во время патрулирования дежурная смена спасателей станции "Левобережная" заметила на акватории Бутаковского залива уходящую под воду лодку с рыбаком", — рассказали в ведомстве.

Промокшего и продрогшего мужчину доставили на спасательную станцию, где угостили горячим чаем и завернули в согревающее одеяло, а после составили протокол о нарушении режима самоизоляции.