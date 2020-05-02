Столичные власти могут ограничить выдачу специальных пропусков на перемещение по городу, чтобы снизить количество людей на улицах города.

Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сейчас у нас есть инструмент более точной настройки, называется "цифровой пропуск". Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объем выдачи этих цифровых пропусков. Ужесточим вообще сам контроль за выдачей пропусков и поездок между ними. Если мы увидим какую-то угрозу, то конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением ужесточения этих мер", — пояснил градоначальник.