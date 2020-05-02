Все средства, которые дополнительно поступят в бюджет Москвы от нарушителей режима самоизоляции, будут направлены на закупку лекарств и средств для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Все средства от штрафов не только автоматических, но вообще любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет, они будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с CoViD-19, на медицину, никуда больше, только туда", — пояснил градоначальник.