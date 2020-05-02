В понедельник утром военная авиация отработает воздушную часть парада Победы в Москве. Об этом сообщили "Известия".
Напомним, парад Победы, посвященный окончанию Великой Отечественной войны, было решено в текущем году перенести из-за угрозы распространения коронавируса. Когда именно состоится мероприятие - ещё неизвестно.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.