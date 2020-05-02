Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о том, что погоде в эту субботу погода в Москве будет теплой. Температура воздуха прогреется до 17 градусов.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет погожий майский денек, потепление усилится, и температурный фон наконец-то вернется в свое климатическое русло", — сообщил Тишковец
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.