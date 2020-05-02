Власти Чеченской Республики приняли решение о приостановке работы общественного транспорта до 11 мая включительно.
Об этом сообщило республиканское министерство транспорта и связи.
"На протяжении всех праздничных выходных, до 11 мая 2020 года включительно, общественный транспорт в регионе не будет работать. Просим вас соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома", — сказано в сообщении ведомства.
Напомним, Чечня стала первым регионом, который полностью закрыл границы для всех желающих въехать и выехать.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.