Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге о том, что про результатам исследований количество заболевших коронавирусом составляет почти 2% от населения столицы.
"И это — минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей", — сообщил Собянин.
Мэр Москвы добавил, что количество заражений растет не так быстро, как могло бы быть.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.