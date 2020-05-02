Собянин рассказал о настоящем количестве зараженных москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге о том, что про результатам исследований количество заболевших коронавирусом составляет почти 2% от населения столицы.

"И это — минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей", — сообщил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что количество заражений растет не так быстро, как могло бы быть.