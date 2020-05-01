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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Эксперт назвал главные заслуги Путина за последние два года

Россия

Конституционная реформа и государственное управление – главные заслуги Владимира Путина за первые два года четвертого президентского срока. Как и почему он остается самым популярным политиком в России, рассказал глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

Самая сложная ситуация с 2014 года

«То, что сейчас мы видим, это самая сложная ситуация после 2014 года с точки зрения перспектив для экономики, возможного падения уровня жизни. Могут быть сотни тысяч новых безработных. Реально безработных, не только официальных. При этом Путин остается самым популярным политиком в стране, что говорит о том, что по-прежнему он является безальтернативным. И многие граждане считают, что если мы попали в кризис, то и вывести из кризиса должен нас он, хотя запросы о переменах в стране, безусловно, будут расти».

Первые два года были крайне насыщены событиями

Одна из главных задач, которую выполнил Владимир Путин, вновь став президентов, - всерьез занялся государственным управлением и заменил премьер-министра.

«С приходом Мишустина люди связывают надежду на изменения, на большую организованность, учет, контроль, дисциплину исполнительной власти. И на то, что качество госуправления возрастет. Смена правительства, наверное, лучше характеризует ключевые аспекты политики Путина», - отметил Калачев.

Вторая задача, которая идет в заслуги президенту, - конституционная реформа.

«То, что Путин замахнулся на конституционные реформы – безусловно, одно из самых главных событий последних двух лет наряду со сменой правительства. Это показывает, что он не течет в хвосте событий, он сам формирует повестку, сам создает тренды. В конце концов, политик – это не тот, кто идет за большинством, а это тот, кто формирует большинство, формирует тренды и повестку. Опять же, в обществе по поводу конституционной реформы мнения есть разные. Кто-то за, кто-то против. Но, не давая никаких оценочных суждений, можно сказать, что президент стал генератором перемен. Это очень важно, потому что, если есть запрос на перемены, то нельзя плестись в хвосте событий, нужно эти перемены предлагать», - подчеркнул эксперт.

Важный шаг, по мнению политолога, национализация элит, которая прекратила отток капитала из страны, создала почву для построения бизнеса в России, а не за рубежом. 

Политика стала более социально направленной

К числу заслуг Владимира Путина относится и решение проблем материнства и детства, демографии.

«Как часть этого, забота о многодетных семьях, о тех, кто не может о себе позаботиться. То есть, несмотря на увеличение количества бедных в стране, а, может, именно благодаря увеличению количества бедных в стране государство усиливает свою социальную политику. И то, что Россия в последние два года не уронила стандарты социального обеспечения граждан, это показательно».

Темы заслуги владимир путин президентский срок константин калачев социальная политика конституционная реформа государственное управление
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