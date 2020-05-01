Экономист: "штрафные каникулы" - уместная мера

Ситуация в российской экономике будет оставаться непростой все лето. Поэтому государство может принять дополнительные меры для защиты граждан.

Такое мнение высказал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов, прокомментировав идею о введении в России "штрафных каникул".

"Мне кажется, что такая инициатива вполне может быть принята. Более того, раз у нас существуют полугодичные каникулы, то по штрафам тоже могут действовать полугодичные каникулы. В этой ситуации вполне логично было бы защитить граждан от жестких мер по причине неуплаты ими штрафов, тем более, что у людей в самом деле денег либо очень мало, либо нет у многих. По сути, эта инициатива направлена на то, чтобы уменьшить общественное раздражение. Будет раздражать и давать почву для обвинений, что вот государство денег не раздает, зажало свои кубышки. Хотя мы знаем, что принимаются меры по сохранению рабочих мест и выделяются значительные суммы для этого, чтобы не допустить, как в США, массовых увольнений, массовой безработицы", — отметил эксперт.

Он отметил, что при этом особого ущерба экономике нанесено не будет. Ведь те, у кого деньги на оплату штрафов есть, обязательно их заплатят. А те, у кого на штрафы денег нет, все равно платить не будут.

Напомним, что с инициативой о введении "штрафных каникул" к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился член Общественный палаты РФ, председатель совета Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

Он предлагает не блокировать банковские карты человека, если тот вовремя не оплатил штраф. Мораторий на блокировку должен действовать в течение 60 дней. Еще одна инициатива — возможность отложенной оплаты штрафов, которые были наложены с 20 марта. Также предлагается сделать механизм разблокировки банковских карт более простым и быстрым.