МВД России по Краснодарскому краю сообщило агентству РИА "Новости" о жителе Сочи, который устроил скандал полицейским, после чего был задержан и оштрафован за нарушение режима самоизоляции. Нарушителя также накажут за оскорбление представителей власти.
"На законное требование сотрудников полиции предъявить документы, удостоверяющие личность, мужчина ответил категорическим отказом в грубой форме. Стал размахивать руками, провоцировать конфликт и попытался уйти. Он был задержан и привлечен к административной ответственности", — говорится в сообщении.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.