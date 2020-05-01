Жителя Сочи, нагрубившего полицейскому, оштрафовали

МВД России по Краснодарскому краю сообщило агентству РИА "Новости" о жителе Сочи, который устроил скандал полицейским, после чего был задержан и оштрафован за нарушение режима самоизоляции. Нарушителя также накажут за оскорбление представителей власти.