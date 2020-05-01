Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что охрана здоровья Владимира Путина выполняется на максимальном уровне.
"Разумеется, в эти дни… особенно, что касается главы государства, охрана и так на максимальном уровне… охрана здоровья", — сказал он в ответ на вопрос, будет ли усилена охрана здоровья президента ввиду информации о положительном результате теста на коронавирус премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Об этом он заявил в опубликованном анонсе программы "Москва. Кремль. Путин".
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.