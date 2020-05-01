Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что охрана здоровья Владимира Путина выполняется на максимальном уровне.

"Разумеется, в эти дни… особенно, что касается главы государства, охрана и так на максимальном уровне… охрана здоровья", — сказал он в ответ на вопрос, будет ли усилена охрана здоровья президента ввиду информации о положительном результате теста на коронавирус премьер-министра РФ Михаила Мишустина.