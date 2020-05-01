В городе Старом Осколе пассажирский поезд сошел с рельс перед подачей на платформу. Пассажиров в вагонах на момент происшествия не было.
"Сегодня, в 12:00, на станции Старый Оскол при проведении маневровых работ произошел сход с рельсов двух пустых пассажирских вагонов. Пострадавших нет. На график движения поездов на станции происшествие не повлияло. На месте работает восстановительный поезд", — сообщил "360" представитель пресс-службы РЖД Роман Поляков.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.