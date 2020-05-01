В пресс-службе Минобороны Южной Осетии сообщили о том, что для каждого ветерана войны республики проведут индивидуальные парады перед их домами. Мероприятия пройдут 7 и 8 мая.
"Решение о проведении небольшого парада для каждого ветерана было принято президентом Анатолием Бибиловым. Соответствующее поручение дано руководству Министерства обороны. Торжественное мероприятие пройдет в сопровождении военного оркестра министерства обороны", — говорится в сообщении.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.