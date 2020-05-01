В Южной Осетии для каждого ветерана устроят свой парад Победы

В пресс-службе Минобороны Южной Осетии сообщили о том, что для каждого ветерана войны республики проведут индивидуальные парады перед их домами. Мероприятия пройдут 7 и 8 мая.