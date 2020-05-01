В пресс-службе Останкинской телебашни сообщили о том, что на медиафасаде появится открытка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"В честь 75-летия Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками Останкинская телебашня приготовила тематическую поздравительную открытку, которая будет демонстрироваться на медиафасаде телебашни с 4 по 9 мая этого года", — говорится в пресс-релизе.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.