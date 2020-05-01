Правительство Амурской области сообщило о том, что медиков из Благовещенска, которые работают с пациентами, больными коронавирусом, будут поселять в гостинице, отдельно от дома и родных.
"Сегодня медицинские работники Благовещенской городской клинической больницы и станции скорой медицинской помощи, оказывающие медицинскую помощь зараженным коронавирусом, поселятся в гостинице "Зея" — отдельно от своих семей", — говорится в сообщении.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.