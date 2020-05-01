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Источник Правда.Ру

Врачей Приамурья будут поселять отдельно от семьи

Россия » Дальний Восток

Правительство Амурской области сообщило о том, что медиков из Благовещенска, которые работают с пациентами, больными коронавирусом, будут поселять в гостинице, отдельно от дома и родных.

"Сегодня медицинские работники Благовещенской городской клинической больницы и станции скорой медицинской помощи, оказывающие медицинскую помощь зараженным коронавирусом, поселятся в гостинице "Зея" — отдельно от своих семей", — говорится в сообщении.

медики гостиница приамурье коронавирус благовещенск
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