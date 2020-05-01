Жителям Подмосковья было предложено выбрать дороги, вдоль которых будет обновлено освещение. Новые линии электроосвещения будут построены на 27 трассах.
"По результатам голосования на портале "Добродел" выбраны 27 дорог регионального значения в 18 муниципальных образованиях, которые набрали наибольшее количество голосов. На этих участках в 2021 году будут построены новые линии освещения общей протяженностью порядка 90 километров", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.