Подавляющее большинство новых пациентов в Москве — младше 65 лет. Всего в столице за сутки коронавирус диагностирован к 3561 человека.
Как сообщает оперативный штаб, среди новых инфицированных 269 человек — дети до 18 лет. Пациентов в возрасте от 18 до 45 лет — 40%, от 46 до 65 лет — 36,5%. Тех, кому от 66 до 79 лет, — 10%, а пациентов старше 80 лет всего 6,2%.
Всего с начала эпидемии в Москве выявлено 57 300 случаев заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что за сутки в столице скончались 47 инфицированных пациентов. А вылечились - 631 человек.
За сутки в России зарегистрировано 7933 новых случая заболевания. Это абсолютный антирекорд с начала эпидемии. Всего же в стране выявлено 114 431 случай COVID-19.
Инфицированные есть во всех регионах страны. Больше всего новых случаев в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге. Из регионов — в Свердловской и Нижегородской областях, Дагестане. Меньше всего новых пациентов в больницах Ненецкого автономного округа, республике Алтай и на Сахалине.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.