В Москве коронавирусом больны более 57 тысяч человек

Подавляющее большинство новых пациентов в Москве — младше 65 лет. Всего в столице за сутки коронавирус диагностирован к 3561 человека.

Как сообщает оперативный штаб, среди новых инфицированных 269 человек — дети до 18 лет. Пациентов в возрасте от 18 до 45 лет — 40%, от 46 до 65 лет — 36,5%. Тех, кому от 66 до 79 лет, — 10%, а пациентов старше 80 лет всего 6,2%.

Всего с начала эпидемии в Москве выявлено 57 300 случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что за сутки в столице скончались 47 инфицированных пациентов. А вылечились - 631 человек.

За сутки в России зарегистрировано 7933 новых случая заболевания. Это абсолютный антирекорд с начала эпидемии. Всего же в стране выявлено 114 431 случай COVID-19.

Инфицированные есть во всех регионах страны. Больше всего новых случаев в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге. Из регионов — в Свердловской и Нижегородской областях, Дагестане. Меньше всего новых пациентов в больницах Ненецкого автономного округа, республике Алтай и на Сахалине.