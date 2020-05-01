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ГИБДД готовит облаву на пьяных водителей

Россия

На сайте МВД РФ сообщается о том, что в майские праздники ГИБДД будет проводить активные проверки по выявлению пьяных водителей.

"В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

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