Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех россиян с Первомаем, назвав задачи улучшения жизни людей приоритетными.

"Традиции Первомая тесно связаны с профсоюзным движением, защитой трудовых прав и интересов граждан. Россия — социальное государство, и задачи улучшения жизни людей, обеспечения достойных условий труда и его оплаты для всех нас являются приоритетными. На это нацелены и поправки в Конституцию Российской Федерации, инициированные президентом нашей страны", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.