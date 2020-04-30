Президент России Владимир Путин заявил о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров недавно докладывал ему о ситуации борьбы с коронавирусом в республике. По словам президента, работа проходит правильным образом.

"Я знаю, что в Чеченской республике работа организована должным образом. Рамзан Ахматович лично уделяет этому очень много внимания. Я с ним не так давно еще раз говорил по телефону, он мне докладывал о ситуации. Но то, что общественные организации, то, что все жители республики помогают, поддерживают органы власти, подставляют плечо конкретным людям, — это чрезвычайно важная вещь", — сказал президент во время общения с участниками акции #МыВместе.