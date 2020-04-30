Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила о том, что полиция Московской области просит водителей ездить на личном транспорте только в случаях крайней необходимости.
"При планировании маршрутов поездок на личном автотранспорте необходимо принимать во внимание меры по ограничению движения. В целях минимизации использования транспортных средств осуществлять такие поездки только в случае крайней необходимости с наличием соответствующих документов", — сказала Петрова.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.