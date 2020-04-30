Жители Крыма лишились мобильной связи. Кто-то повредил кабель.

Мининформ сообщил о том, что жители некоторых регионов Крыма остались без мобильной связи. Повреждение кабеля привело к перегрузкам сети. Последствия аварии сейчас утраняют.