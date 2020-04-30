Мининформ сообщил о том, что жители некоторых регионов Крыма остались без мобильной связи. Повреждение кабеля привело к перегрузкам сети. Последствия аварии сейчас утраняют.
"В результате повреждения в Ленинском районе линейной инфраструктуры ООО "Миранда-медиа" третьими лицами, у мобильных операторов наблюдаются перегрузки на сети, что проявляется в невозможности осуществить вызовы на федеральных мобильных операторов", — сообщил Мининформ Республики Крым на своей странице "ВКонтакте".
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.