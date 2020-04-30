Российским ветеранам в условиях пандемии помогают волонтеры

Глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова сообщила о том, что в условиях коронавируса более 21 тысячи активистов помогают ветеранам.

"По всей стране созданы штабы волонтерские по помощи пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны в условиях коронавируса", — рассказала Амельченкова на онлайн-пресс-конференции, отметив, что к этим штабам присоединились более 21 тысячи волонтеров движения.

Ветераны обзванивают волонтеров и просят о помощи, например, доставить продукты, а иногда просят возложить цветы у памятников.