В Нижегородской области запретили посещать храмы до 11 мая

Пресс-служба Нижегородской епархии сообщила о том, что богослужения в монастырях и храмах Нижегородской области с 1 по 11 мая будут происходить только при участии клира храма, а также волонтеров и сотрудников, присутствие которых необходимо.

Ранее по предписанию Роспотребнадзора было принято решение о закрытии храмов с 15 до 19 апреля, затем запрет продлили до 30 апреля.

"Согласно предписанию, полученному Нижегородской епархией от главного государственного санитарного врача по Нижегородской области, с 1 по 11 мая (с возможным продлением) прихожане не смогут посещать службы в храмах и монастырях Нижегородской епархии. Заботясь о жизни и здоровье жителей, призываем нижегородцев временно воздержаться от посещения храмов, оставаться в своих жилищах, совершать домашнюю молитву", — говорится в сообщении.