Большинство новых инфицированных в Москве младше 65 лет

Больше 180 детей в Москве заболели коронавирусом за сутки. Данные приводит оперативный штаб.

Всего с начала эпидемии в столице зарегистрировано 53 739 случаев заболевания коронавирусом. Из них за последние сутки — 3093 человека.

Большинство из них младше 65 лет. Так, пациентов в возрасте от 18 до 45 лет — 41,7%, в возрасте от 46 до 65 лет — 36,2%. Тех, кому от 66 до 79 лет — 10,8%, а тех, кто старше 80 лет — всего 5,3%.

За сутки в столице скончались еще 65 коронавирусных больных. А вот излечиться смогли 525 пациентов. Всего с начала эпидемии от коронавируса выздоровели 5135 человек.

Всего за сутки в России зарегистрировано рекордное количество новых случаев — 7099. Вирус унес жизни 101 пациента. За весь период выявлено 106 498 человек с коронавирусом, летальных исходов — 1073.

Новые случаи есть в каждом из 85 регионов России. Больше всего их в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Дагестане, Нижегородской и Брянской областях. Меньше всего новых инфицированных в Севастополе, на Чукотке и Сахалине, в Курганской области.