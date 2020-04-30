В Калмыкии режим самоизоляции продлен до 11 мая

На сайте ведомства Калмыкии опубликован указ главы республики Бату Хасикова, в котором говорится о том, что режим самоизоляции продлен до 11 мая.

Ранее, 27 марта, в указе сообщалось, что жители республики не должны выходить на улицу до 30 апреля, кроме посещения магазина, врачей и аптеки.