На сайте ведомства Калмыкии опубликован указ главы республики Бату Хасикова, в котором говорится о том, что режим самоизоляции продлен до 11 мая.
Ранее, 27 марта, в указе сообщалось, что жители республики не должны выходить на улицу до 30 апреля, кроме посещения магазина, врачей и аптеки.
«В пункте 6.3 слова "30 апреля 2020 года" заменить словами "11 мая 2020 года"», — говорится в указе Хасикова.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.