Пресс-служба Центрального военного округа сообщила о том, что 9 мая над Новосибирском произойдет демонстративный пролет военной авиации, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
"В пролете будут задействованы 10 единиц авиационной военной техники, такие как: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31", — говорится в сообщении.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.