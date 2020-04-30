Над Новосибирском в День Победы пролетят истребители и вертолеты

Пресс-служба Центрального военного округа сообщила о том, что 9 мая над Новосибирском произойдет демонстративный пролет военной авиации, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.