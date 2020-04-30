Новый антирекорд: в России выявлено еще 7099 случаев заражения COVID-19

Еще 7099 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России. Общее число случаев с начала эпидемии достигло 106 498 человек.

Как сообщает оперативный штаб, по данным за последние 24 часа, от COVID-19 скончался 101 пациент. Всего с начала эпидемии зафиксировано 1073 летальных исхода.

Новые инфицированные есть в каждом из 85 регионов России. По словам медиков, у почти 40% из них не было внешних симптомов болезни. Полностью поправились и получили отрицательные тесты на коронавирус за сутки 1333 человека, с начала эпидемии — 11 619 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 3,4 миллиона тестов на COVID-19. Из них за последние сутки — 194 тысячи. Под наблюдением врачей остаются 208 тысяч россиян.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что инфицированные коронавирусом москвичи, у которых заболевание протекает в легкой форме, остаются дома. Врачи регулярно проводят для них дистанционные консультации. Так, с 23 марта было организовано более 100 тысяч таких консультации для 19 тысяч больных.