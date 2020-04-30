Больше 21 тыс москвичей с коронавирусом и ОРВИ оформили пропуски

Москвичи, у которых диагностирован и подтвержден коронавирус, разгуливали по Москве с электронными пропусками. Столичные власти аннулировали их.

Как сообщает сайт мэра Москвы, всего было заблокировано около 21,5 тысячи пропусков.

"Пациенты, у которых диагностирован коронавирус или ОРВИ, в соответствии с указом мэра Москвы о введении режима повышенной готовности, обязаны соблюдать режим изоляции. Их рабочие пропуска аннулируются, а граждане получают уведомления об этом на электронную почту или по СМС. На текущий момент недействительными признаны 8,5 тысяч пропусков больных COVID-19 и порядка 13 тысяч пропусков горожан с острыми респираторными заболеваниями", — пояснили в пресс-службе департамента информационных технологий.

Инфицированные коронавирусом не имеют права выходить из дома. А вот больные ОРВИ могут оформить разовые пропуск, например, для посещения врача. Но пропуски, дающие право на регулярное передвижение по городу на личном или общественном транспорте, для них под запретом. Нарушителям режима самоизоляции грозит штраф до четырех тысяч рублей. Больных коронавирусом при этом принудительно отправляют на карантин в больницу.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что выданные ранее пропуска для передвижения по Москве, будут действовать до 4 мая. Тем, кто намерен выходить из дома до 11 мая включительно, пропуск нужно продлить. Сделать это можно на портале mos. ru.