Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил агенству РИА "Новости" о том, что в четверг в Москве ожидается теплая погода. Осадков не предвидится.
"Сегодня на погоду столичного региона начнет оказывать влияние гребень скандинавского антициклона. Облачная с прояснениями погода, без осадков, плюс 8 — плюс 10 — в центре города, 6-11 градусов тепла — в Подмосковье", — рассказал Леус.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.