В Новосибирской области у 35 человек выявили коронавирусную инфекцию

Региональный оперативный штаб сообщил о том, что за последние сутки в Новосибирской области выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом.

"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 30 апреля в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 35 человек", — говорится в сообщении.

Власти уточняют, что общее число заболевших достигло отметки в 471 человек, из них 25 детей. С самого начала коронавирусной пандемии скончались четыре человека.