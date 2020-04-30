Региональный оперативный штаб сообщил о том, что за последние сутки в Новосибирской области выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом.
"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 30 апреля в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 35 человек", — говорится в сообщении.
Власти уточняют, что общее число заболевших достигло отметки в 471 человек, из них 25 детей. С самого начала коронавирусной пандемии скончались четыре человека.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.