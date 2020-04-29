Заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева сообщила о том, что режим самоизоляции нужно строго соблюдать, поэтому не стоит выводить на прогулки детей. В качестве альтернативы она предлагает устроить игры на балконе.

"Нужно потерпеть еще определенный период и строго соблюдать принципы самоизоляции, не нужно подвергать свою жизнь риску заражения, а тем более выводить на прогулки детей — я понимаю, что им хочется погулять, что прогулки для детей очень важны, но организуйте это как-то по-другому, ну, можно заняться какой-то игрой с ребенком на балконе, сделать для него этот досуг на воздухе интересным", — сказала Матвеева на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.