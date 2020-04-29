Доктор м.н. объяснил низкую смертность от COVID-19 в России

Продление режима самоизоляции — верное решение. На прохождение эпидемии коронавируса требуется минимум два месяца.

Это опыт других стран, и Россия — не исключение. Такое мнение высказал руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич. Напомним, что в России коронавирус активизировался в середине марта.

"Насколько продлевать? Нужно внимательно следить за тем, что происходит с показателями заболеваемости, хотя они очень неточные. И они неточны не только в России, но они неточны и в других странах мира по разным причинам. Потому что используются разные диагностические тесты и так далее. Пока в смертности, насколько я видел, особых улучшений нет", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Россию спасает два фактора. Во-первых, слишком небольшой процент населения выезжает за границу. Во-второй, у нас большая страна, а передвижение между регионами не так много, то есть большие расстояния и низкая внутререгиональная мобильность.

"Других причин, почему более низкие цифры смертности, я не знаю. Не могу сказать, что российская медицина работает более эффективно. Это не так. Она работает примерно так, как вся другая медицина", — заявил Ревич.

Напомним, что в России продлен режим самоизоляции. Оставаться дома россиянам предстоит до 11 мая включительно.