Газета "Комсомольская правда" сообщила о смерти личного пилота президентов России Григория Белодела. Мужчина скончался в возрасте 73 лет.
Григорий работал командиром экипажа в летном отряде "Россия", которым летал первый президент России Борис Ельцин. Позже Белодел стал личным пилотом Владимира Путина.
"Папа до последнего дня не расставался с любимой работой. В 2005 году по возрасту отец ушел "из неба", но продолжил работать в специальном лётном отряде "Россия" уже на земле, — рассказал Ярослав, сын пилота.
Причины смерти уточняются судмедэкспертом.
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