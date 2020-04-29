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В Москве скончался личный пилот Ельцина и Путина

Россия

Газета "Комсомольская правда" сообщила о смерти личного пилота президентов России Григория Белодела. Мужчина скончался в возрасте 73 лет.

Григорий работал командиром экипажа в летном отряде "Россия", которым летал первый президент России Борис Ельцин. Позже Белодел стал личным пилотом Владимира Путина.

"Папа до последнего дня не расставался с любимой работой. В 2005 году по возрасту отец ушел "из неба", но продолжил работать в специальном лётном отряде "Россия" уже на земле, — рассказал Ярослав, сын пилота.

Причины смерти уточняются судмедэкспертом.

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