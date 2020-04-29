Песков рассказал о поставленных перед губернаторами задачах

Губернаторы регионов России лишатся дополнительных полномочий, которыми наделил их резидент. Это произойдет, как только эпидемия коронавируса в стране завершится.

Сейчас главы субъектов в ускоренном темпе работают над планами по выходу из режима самоизоляции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Ведется напряженная работа в каждом из регионов, все работают собственно в авральном режиме, который соответствует, наверное, беспрецедентности вот этой ситуации с пандемией. И, собственно, как раз до указанного срока, то есть до 12 числа все главы регионов и федеральный центр, коих президент призвал оставаться на рабочих местах, они будут разрабатывать план поэтапного выхода с учетом текущей динамики. Здесь нужно все время оговариваться, с учетом текущей динамики", — пояснил представитель Кремля, отметив, что в каждом регионе ситуация с коронавирусом индивидуальная.

По словам Пескова, активный прирост новых заболевших отмечается не в Москве, а в регионах.

Напомним, что в России нерабочий период продлен до 11 мая включительно. До 5 мая правительство должно предоставить план поэтапного снятия введенных из-за коронавируса ограничений.