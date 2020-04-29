В Томской области продлили самоизоляцию до 11 мая

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в обращении к жителям рассказал о том, что принял решение продлить режим самоизоляции до 11 мая.

Жвачкин подчеркнул, что власти готовят условия для восстановления работы ранее закрытых отраслей — спорта, культуры, образования и ряда других. Их открытие будет происходить по графику, начиная с 12 мая, в зависимости от ситуации с коронавирусом.