Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в обращении к жителям рассказал о том, что принял решение продлить режим самоизоляции до 11 мая.
Жвачкин подчеркнул, что власти готовят условия для восстановления работы ранее закрытых отраслей — спорта, культуры, образования и ряда других. Их открытие будет происходить по графику, начиная с 12 мая, в зависимости от ситуации с коронавирусом.
"В четверг ровно месяц, как действует режим полной самоизоляции, который мы ввели в Томской области. Благодаря жестким (но все-таки не жестоким) мерам власти, благодаря труду тысяч медицинских работников, сотрудников Роспотребнадзора, УВД, Росгвардии и других силовых ведомств, Томская область стойко переживает эпидемию", — говорится в обращении Жвачкина.
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