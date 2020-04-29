Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 25 мая разработать план действий для восстановления занятости и роста экономики.
"Прошу Минэкономразвития, министерство финансов, министерство труда и социальной защиты совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 25 мая разработать и представить в правительство общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики", — заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по противодействию коронавирусу.
По его словам, исполнение плана должно обеспечить привычную жизнь в стране, оживление труда и вернуть рост экономики.
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