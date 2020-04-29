Мишустин поручил разработать план по восстановлению занятости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 25 мая разработать план действий для восстановления занятости и роста экономики.

"Прошу Минэкономразвития, министерство финансов, министерство труда и социальной защиты совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 25 мая разработать и представить в правительство общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики", — заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по противодействию коронавирусу.

По его словам, исполнение плана должно обеспечить привычную жизнь в стране, оживление труда и вернуть рост экономики.