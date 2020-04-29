Больше 50 тысяч человек в Москве больны коронавирусом

Еще 2220 человек в Москве получили положительные тесты на коронавирус. Оперативный штаб приводит данные за последние сутки.

Среди новых пациентов 166 детей. Москвичей в возрасте от 18 до 45 лет, у которых диагностирована опасная болезнь, 39%. Тех, кому от 46 до 65 лет, — 38%. Пожилых пациентов в возрасте от 66 до 79 лет — 10,2%, а тех, кто старше 80 лет, — 5,3%.

С начала эпидемии в столице зафиксировано 50 646 случаев заболевания.

За сутки в России выявлен 5841 новый случай. 108 человек скончались. С начала эпидемии количество инфицированных достигло 99 399 человек, летальных исходов — 972.

Новые пациенты зарегистрированы в 82 регионах страны. Больше всего их в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Среди регионов антилидерами стали Нижегородская и Брянская области, Северная Осетия.

В подмосковной Коммунарке число коронавирусных больных сокращается. Как сообщает главный врач Денис Проценко, за сутки поступило 24 пациента. На лечении находится 551 человек.

Президент Владимир Путин продлил нерабочий период до 11 мая включительно. Он призвал россиян провести майские праздники в самоизоляции.