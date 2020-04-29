Новые случаи коронавируса в России выявлены в 82 регионах страны

Жители 82 регионов России стали новыми коронавирусными больными. В стране зарегистрирован 5841 новый случай заболевания COVID-19.

По данным оперативного штаба, наибольшее число больных в Москве. В столице выявлено 2220 новых пациентов. 686 человек — в Московской области и 290 — в Санкт-Петербурге.

Антилидерами среди регионов стали Нижегородская область, Северная Осетия и Брянская область. В них зарегистрировано 131, 121 и 115 новых случаев соответственно.

🔸 Москва — 2220

🔸 Московская область — 686

🔸 Санкт-Петербург — 290

🔸 Нижегородская область — 131

🔸 Республика Северная Осетия — 121

🔸 Брянская область — 115

🔸 Тульская область — 90

🔸 Свердловская область — 90

🔸 Ростовская область — 86

🔸 Республика Дагестан — 84

🔸 Мурманская область — 70

🔸 Курская область — 68

🔸 Республика Мордовия — 67

🔸 Калужская область — 66

🔸 Краснодарский край — 63

🔸 Республика Башкортостан — 60

🔸 Республика Татарстан — 55

🔸 Самарская область — 55

🔸 Ленинградская область — 53

🔸 Рязанская область — 52

🔸 Республика Ингушетия — 46

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 45

🔸 Тамбовская область — 44

🔸 Астраханская область — 44

🔸 Кировская область — 43

🔸 Пензенская область — 42

🔸 г. Севастополь — 40

🔸 Воронежская область — 39

🔸 Орловская область — 38

🔸 Камчатский край — 38

🔸 Владимирская область — 37

🔸 Чувашская Республика — 37

🔸 Оренбургская область — 37

🔸 Республика Марий Эл — 35

🔸 Красноярский край — 35

🔸 Смоленская область — 34

🔸 Саратовская область — 33

🔸 Ивановская область — 31

🔸 Хабаровский край — 31

🔸 Новосибирская область — 29

🔸 Белгородская область — 28

🔸 Липецкая область — 28

🔸 Ставропольский край — 28

🔸 Ханты-Мансийский АО — 28

🔸 Ярославская область — 27

🔸 Алтайский край — 24

🔸 Калининградская область — 23

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 22

🔸 Республика Хакасия — 22

🔸 Приморский край — 20

🔸 Ульяновская область — 19

🔸 Челябинская область — 19

🔸 Чеченская Республика — 18

🔸 Республика Бурятия — 18

🔸 Республика Саха (Якутия) — 17

🔸 Республика Калмыкия — 16

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 16

🔸 Волгоградская область — 16

🔸 Тюменская область — 16

🔸 Республика Коми — 14

🔸 Псковская область — 14

🔸 Костромская область — 13

🔸 Новгородская область — 12

🔸 Тверская область — 11

🔸 Пермский край — 10

🔸 Республика Крым — 9

🔸 Магаданская область — 7

🔸 Вологодская область — 6

🔸 Курганская область — 6

🔸 Иркутская область — 6

🔸 Томская область — 6

🔸 Забайкальский край — 6

🔸 Удмуртская Республика — 5

🔸 Омская область — 5

🔸 Амурская область — 5

🔸 Еврейская АО — 5

🔸 Архангельская область — 4

🔸 Республика Адыгея — 4

🔸 Республика Алтай — 3

🔸 Кемеровская область — 3

🔸 Республика Карелия — 1

🔸 Ненецкий автономный округ — 1