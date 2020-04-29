В Воронежской области двое детей заразились коронавирусом

Правительство Воронежской области сообщило о том, что за последние сутки в области у 39 человек обнаружили коронавирусную инфекцию, в том числе у детей трех и 12 лет. Общее число заразившихся COVID-19 увеличилось до 459 человек.