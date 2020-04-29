Правительство Воронежской области сообщило о том, что за последние сутки в области у 39 человек обнаружили коронавирусную инфекцию, в том числе у детей трех и 12 лет. Общее число заразившихся COVID-19 увеличилось до 459 человек.
"В среду, 29 апреля, официально подтверждено заражение 39 человек в регионе. Среди новых выявленных заболевших — 10 приезжих из Москвы и Московской области, а также двое детей (3 и 12 лет), заразившихся контактным способом", — говорится в сообщении.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.