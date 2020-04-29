В Иркутской области из-за пожаров на дачах погибли 3 человека

ГУМЧС Иркутской области сообщило о смерти троих мужчин, которые погибли при пожарах в садоводствах.

За последние сутки в населенных пунктах и садоводствах Иркутской области произошло 43 пожара, на некоторых из них погибли люди.

"В садоводстве "Земляничка" Усть-Илимского района произошел пожар в дачном доме. При тушении пожара были обнаружены двое погибших мужчин 33 и 39 лет… Короткое замыкание электрообогревателя могло послужить причиной пожара в садоводстве "Солнышко" Зиминского района. На пожаре погиб 64-летний мужчина", — говорится в сообщении.