ГУМЧС Иркутской области сообщило о смерти троих мужчин, которые погибли при пожарах в садоводствах.
За последние сутки в населенных пунктах и садоводствах Иркутской области произошло 43 пожара, на некоторых из них погибли люди.
"В садоводстве "Земляничка" Усть-Илимского района произошел пожар в дачном доме. При тушении пожара были обнаружены двое погибших мужчин 33 и 39 лет… Короткое замыкание электрообогревателя могло послужить причиной пожара в садоводстве "Солнышко" Зиминского района. На пожаре погиб 64-летний мужчина", — говорится в сообщении.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.