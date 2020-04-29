Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил в своем Instagram о том, что режим полной самоизоляции в регионе будет продлен до 11 мая.
"Режим полной самоизоляции продлен в Приморье до 11 мая включительно", — говорится в сообщении.
Напомним, что режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции в Приморье действует с 31 марта. С 30 апреля жителям региона необходимо носить медицинские маски в общественных местах.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.