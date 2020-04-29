Правительство Приморья сообщило о том, что в крупных городах региона запустят новую систему контроля за соблюдением режима самоизоляции с помощью видеокамер.
"Губернатор Олег Кожемяко анонсировал, что в ближайшие дни будет запущена новая система контроля режима самоизоляции с привлечением камер видеофиксации в крупных населенных пунктах региона", — говорится в сообщении.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.