Правительство региона сообщило о том, что губернатор Чукотки Роман Копин обратился в правительство России с предложением увеличить размер субсидий для бизнеса на Крайнем Севере.
"Такие меры государственной поддержки сейчас крайне необходимы. Однако размер субсидии рассчитывается одинаково для всех субъектов бизнеса. При этом предприниматели, осуществляющие деятельность в районах Крайнего Севера, несут издержки на оплату коммунальных услуг, выплату заработной платы, логистику, в разы превышающие затраты бизнеса в центральных районах страны. Это несправедливо", — отметил Копин, чьи слова приводятся в сообщении.
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